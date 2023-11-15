



Юберт Зайпель получил за две книги о Путине 600 000 евро от российского олигарха

Юберт Зайпель, известный немецкий журналист и писатель, получил 600 000 евро во время написания двух книг о приходе Путина к власти. Аналитики говорят, что обе книги написаны с симпатией к русскому президенту, но главная цель произведений - создать на западе “хорошую картинку”.



По собственному признанию Зайпеля, он “встречался с Путиным сто раз”. Кроме того, журналист признал, что получал деньги со счетов, которые так или иначе были привязаны к олигарху Алексею Мордашову. Общая сумма платежей составила 600 000 евро.



Зайпель подтвердил, что получил поддержку от Мордашова, заявив, что “его поддержка касается исключительно книжных проектов. Я всегда устанавливал четкие юридические границы, которые гарантировали мою независимость”.



Предполагается, что Зайпель получил деньги за книгу 2015 года под названием “Путин: внутренние взгляды на власть” и за книгу 2021 года “Власть Путина: почему Европе нужна Россия”, оба фолианта изначально написаны на немецком языке.



И тут оказалось, что Зайпель не раскрыл информацию об оплате за эти две работы своим издателям. На запрос Guardian издательская компания Hoffmann und Campe заявила, что не знала о выплатах

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“Издателю ничего не было известно об обвинениях, выдвинутых вами против Хуберта Зайпеля относительно “спонсорских доходов”. Если это подтвердится, мы оставляем за собой право предпринять дальнейшие действия в отношении книг, контракты на которые были заключены руководством в 2013 и 2016 годах соответственно на основе телевизионного документального фильма”, — сказал представитель издательства.





