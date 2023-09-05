



Семейный Фестиваль "Сказки Тысячи и одной ночи" в Израиле на Рош ха-Шана

16 -17 сентября, в субботу и в воскресенье, в поселке Неве-Шалом ( между Иерусалимом и Тель-Авивом, рядом с монастырем Латрун) пройдет Международный Фестиваль «Сказки Тысячи и одной ночи». Гостей ждет насыщенная программа, которая будет интересна как взрослым, так и детям.



Костюмированные бои украинских амазонок с Рыцарями Израиля ,зажигательные песни и танцы грузинского вокально-хореографического коллектива « Чвенебуреби», чувственная музыка Средиземноморья в выступлениях израильские м коллективы, веселый восточный базар с ярмаркой ремесленников, мастер-классы для детей « Али-Баба и 40 разбойников», «Волшебная лампа Алладина», танцы живота в исполнении победительниц конкурсов восточных танцев Украины и Европы, тематические фотозоны, сказочные восточные спектакли театра марионеток и многое другое.







Особенностью этого Фестиваля станет аутентичная арабская кухня отеля Неве-Шалом. Ассортимент блюд подготовлен специально для Фестиваля и знакомит гостей с мясными и овощными блюдами, восточными сладостями и ароматными напитками, которые вкушали Царь Шахреяр и прекрасная Шахерезада.



Традиция проводить Фестивали сказок в нашей стране зародилась несколько лет назад. Организаторы проекта «Рыцари Израиля» решили расширить рыцарскую тематику, и теперь дважды в год гостей ждет Фестиваль со сказочными героями, фольклорными персонажами, реконструкторами, ремесленниками и обязательной музыкальной программой. Весной с успехом прошел Фестиваль « Сказки Старой Европы», а осень подарит нам сказки в восточных напевах.



И, конечно гостей, кроме музыкальных и театральных выступлений ждут рыцарские шоу, - традиционный элемент любого Фестиваля, организованного Григорием Тамаром и Ириной Козлинской



На этом Фестиваль приглашен уникальный Клуб исторической реконструкции Периода Золотой Орды « Шарухань»из Украины . Монгольские костюмы и оружие и снаряжение, максимально приближенное к тому времени, впервые будет показано в Израиле.







А на одной из локаций будет разбит лагерь эпохи хазарского царства. Здесь зрители смогут увидеть костюмированные выступления клуба исторического фехтования «Еврейские военные традиции».



Фестиваль, несомненно, станет одним из самых ярких мероприятий осенней культурной программы Израиля.



Заказ билетов: https://bravo.newsru.co.il/announce/76133