



Российский режиссер пополнил список "иноагентов"

Министерство юстиции России расширило список "иноагентов", вписав в него режиссера Виталия Манского.



Также в реестр были внесены экономист Сергей Алексашенко, политик Лев Шлосберг и журналистки Светлана Прокопьева и Юлия Парамонова.



Кроме того, под "санкциями" оказались информационный портал "Весьма" и фонд "Свободная Якутия".



В прошлом году режиссер-документалист Манский был объявлен в розыск как фигурант уголовного дела о клевете в адрес Никиты Михалкова.



Кроме того, он выступает против войны в Украине. В интервью Русской службе "Голоса Америки" он говорил, что первые пару месяцев после полномасштабного вторжения находился в "полушоковом состоянии".



"Мы, будучи молчаливыми свидетелями преступления, являемся соучастниками. Пока мы не поймем эту простую и весьма убедительную истину, мы не сдвинемся с мертвой точки. Ждать, что украинская армия придет и освободит Россию от Путина – безнравственно, даже если она так сделает", - говорил он.

