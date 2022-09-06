



Михалков обвинил российского режиссера в клевете: Собчак вызвали в полицию

Российский режиссер Никита Михалков обвинил своего коллегу по цеху Виталия Манского в клевете.

Полиция начала расследование в отношении известного режиссера по ч.2 ст. 128.1 УК РФ.

Михалков подал заявление из-за его интервью с Ксенией Собчак, в ходе которого Манский заявил, что на Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета”.

"А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич увидел в словах Виталия Всеволодовича в нашем интервью", - сообщила Собчак.