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Михалков обвинил российского режиссера в клевете: Собчак вызвали в полицию
06.09.2022 17:25 Алина Груднева

Михалков обвинил российского режиссера в клевете: Собчак вызвали в полицию

Российский режиссер Никита Михалков обвинил своего коллегу по цеху Виталия Манского в клевете.

 
Полиция начала расследование в отношении известного режиссера по ч.2 ст. 128.1 УК РФ.
 
Михалков подал заявление из-за его интервью с Ксенией Собчак, в ходе которого Манский заявил, что на Московском международном фестивале воруется не меньше 85% бюджета”.
 
"А меня вот сегодня вызвали повесткой в Управление по организации дознания МВД РФ. Я прохожу свидетелем по делу о клевете, которую Никита Сергеевич увидел в словах Виталия Всеволодовича в нашем интервью", - сообщила Собчак.

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