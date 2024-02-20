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Рэпер сбежал из РФ, но его задержали в Пхукете
20.02.2024 03:34 Алина Груднева

Рэпер сбежал из РФ, но его задержали в Пхукете

Рэпер Matrang не успел сбежать из России, как его задержала тайская полиция.

По данным российского Telegram-канала SHOT, Алана Хадзарагова задержала полиция в Пхукете.

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Сам артист жалуется, что на него натравил правоохранителей какой-то из подписчиков. Задержание рэпера произошло в кафе, где он отдыхал. По данным SHOT, рэпер опасается, что его депортируют в РФ.

Уточняется, что музыкант сбежал из России, опасаясь туда возвращаться после того, как его избили во Владикавказе.

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