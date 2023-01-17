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Программа El Al Ambassadors возвращается после двухлетнего перерыва
17.01.2023 17:55 Ольга Белозерова

Программа El Al Ambassadors возвращается после двухлетнего перерыва

Израильская авиакомпания El Al совместно с StandWithUs возобновила свою успешную программу  El Al Ambassadors после двухлетнего закрытия из-за COVID-19.

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

В рамках программы пилоты El Al и высший летный состав находят время во время ожидания рейса, чтобы выступить перед аудиторией в университетах, религиозных центрах и других общественных местах.

Инициатива заключается в том, чтобы зрители "увидели Израиль глазами его народа: разные лица El Al, которые представляют израильтян из всех слоев общества и слоев общества". 

"El Al гордится тем, что после многих лет успешной деятельности возвращает программу послов. Это уникальный проект в израильском обществе, где все делается из любви к стране и благодаря добровольным усилиям каждого. Наши послы-добровольцы выполняют не менее священную работу, сближая сердца и меняя взгляд на Израиль.", - заявил  вице-президент по персоналу Эль Аль Лиор Бозагло.

 

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