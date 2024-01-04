



Президент Гарварда о своем увольнении: расистская кампания

Президент Гарварда Клодин Гей, ушедшая со своего поста, прокомментировала свое увольнение.



Соответствующий комментарий она предоставила в своей колонке в The New York Times.



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"Те, кто вел кампанию по смещению меня с осени, часто оперировали ложью", - сказала она.



Гей пожаловалась на расистскую кампанию, которая якобы проводилась в ее адрес.



"Меня называли словом на букву "н" больше раз, чем я могу сосчитать", - пожаловалась она.