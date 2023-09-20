



Посвящение настоящим дивам



Viva La Divas – новая программа знаменитого израильского артиста Влади Блайберга, посвященная настоящим дивам как прошлого, так и настоящего, реальным и созданным воображением, с которой артист проедет по всему Израилю в декабре 2023 года.





Имя Влади Блайберга у зрителей ассоциируется с самыми рейтинговыми телешоу, с аншлаговыми концертами и топовыми музыкальными фестивалями. Его знают и любят не только в Израиле, но и во всем мире за кристальной чистоты голос, проникновенность исполнения и необыкновенную душевность.

Предыдущее турне с программой «Помолимся за родителей» прошло на 18-ти израильских площадках при полных аншлагах, и наконец, артист выпускает новое шоу.





Viva La Divas – это посвящение прекрасным женщинам, чьи голоса и образы отзываются в сердцах людей. Уникальные вокальные данные и артистизм Влади Блайберга позволяют ему экспериментировать с самым разным репертуаром. Это широчайший диапазон голосов и персоналий, произведений и жанров.

Арлекино и Мадонна, Мерилин Монро и Либертанго, Роксолана и Аве Мария, Belle и Diva – зрительный и музыкальный ряд программы Viva La Divas настолько богат, что создает по-настоящему многомерное и многослойное шоу. Произведения в интерпретации Влади Блайберга, в сопровождении уникальных, созданных специально для шоу хореографических номеров и видео-арта на гигантских экранах, увлекут зрителя в необыкновенный мир красоты, музыки и эмоций.



Всего израильских зрителей ждут девять концертов от Кармиэля до Беэр-Шевы. Подарите себе и вашим близким незабываемый вечер. VIVA LA DIVAS!



Билеты: https://showman.co.il/e/vladi-blayberg-viva-la-divas/



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