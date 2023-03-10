



После кровоизлияния: Андрей Данилко возобновляет гастрольный тур

Певец Андрей Данилко прерывал гастроли по Европе из-за проблем со здоровьем. Артист заболел ларингитом, из-за чего у него произошло кровоизлияние в голосовую связку. Врачи советовали ему не петь хотя бы несколько недель, однако теперь стало известно, что Верка Сердючка возобновила тур.



В апреле тур начнется уже с концерта в Майами. А после него Данилко вернется в Европу и проведет отмененные ранее концерты.



"Мы уже не можем дождаться встречи с вами!" – написали в соцсетях артисты команды Данилко.Поклонники артиста пожелали ему здоровья и пригласили на выступления в свои города.