



Андрей Данилко серьезно заболел и отменил концерты на два месяца

В феврале Верка Сердючка отправилась в тур с бэндом, выступив в Израиле, Италии и Испании, но до Эстонии команда уже не доехала. Андрея Данилко подвело здоровье, он не сможет петь следующие несколько недель.



Почти три недели назад у Андрея Данилко чуть не сорвался сольный концерт в Неаполе, тогда его спасла врач-итальянка, и он вышел на сцену, несмотря на температуру и боль в горле. Однако концерт в Таллинне, запланированный на 5 марта, пришлось отменить, а вместе с ним и выступления в Варшаве и Вене.

После ларингита в Италии у артиста произошло кровоизлияние в голосовой связке. Теперь артисту требуется серьезное лечение и полный голосовой покой в течение нескольких недель.



"Весь европейский тур откладывается. Мы приносим извинения за возможные неудобства, связанные с переносом, и просим сохранить билеты, чтобы в полной мере насладиться шоу-концертом Верки Сердючки уже весной этого года", – сообщили на сайте продажи билетов.



Организаторы концерта уже объявили, что Данилко с бэндом выступит в Таллинне уже через два месяца, предварительно концерт планируется 19 мая.