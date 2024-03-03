



Попытка №3: Израиль записывает новую песню под Евровидение

Песня, которую Израиль повторно представит Европейскому вещательному союзу для участия в конкурсе Евровидение-2024, получила название "Hurricane" (Ураган).



По данным общественного телеканала "КАН", она будет основана на той же мелодии, что и дисквалифицированная "October Rain".



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За основу будет взят рассказ молодой женщины, "переживающей личный кризис". Новую песню представят в прямом эфире в следующее воскресенье, 10 марта.



Если EBU дисквалифицирует и ее, то Израиль сможет обжаловать это решение.



Ранее Европейский вещательный союз дисквалифицировал уже две песни-участницы - "October Rain" и "Dance Forever" за "излишнюю политизированность".

