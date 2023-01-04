



"Нравится не нравится, Россия расширяется". Всемирная слава Е. Петросяна



Официальный юморист РФ Е.Петросян на старости лет добился всемирной славы, выступив в эфире новогодней программы с лекцией, обращенной к “Западу”.



Петросян сказал: «Мой новогодний тост будет несколько необычным. В уходящем году Запад пытался развалить Россию, даже не подумав о том, что в строении мира Россия — это несущая конструкция. Да, господа, так что нравится не нравится — Россия расширяется».



После такого своеобразного поздравления юморист устроил небольшой стенд-ап с «шутками» о «русофобии».



Клип с переведенным на английский язык юмором Петросяна стал виральным в твиттере и его посмотрели несколько миллионов человек.

