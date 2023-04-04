



Новая выставка в Новой Галерее

Открытие выставки "Чемоданные Истории" в новой галерее творческого объединения FUN ART COMMUNITY в Хацрот Яфо стало событием, которое не оставит равнодушным ни одного любителя искусства. Экспозиция представляет более 200 работ самых разных направлений - от картины до авторской куклы, от витражных работ до необычно оформленных чемоданов.



Чемоданы на выставке - это не просто предметы для путешествий. Они являются аллегорией наших воспоминаний, переживаний, мечтаний и эмоций. Каждый из них несет в себе свою историю, свою неповторимую энергетику. Вы увидите на выставке чемоданы, которые хранятся уже более 50 лет, но до сих пор остаются важными и значимыми для своих владельцев. А также винтажные чемоданы с игрушками тедди, которые приведут вас в детство, и чемодан-домик с макраме, который станет настоящей находкой для любителей оригинальных декоративных элементов.







Каждая картина на выставке также имеет свою историю. Она может отражать переживания художника, его взгляд на мир, его собственную жизнь. Вы увидите множество картин, каждая из которых уникальна и вызывает свои эмоции.



Большая светлая галерея, где проходит выставка, создает особую атмосферу, которая погрузит вас в мир искусства и вдохновит на новые творческие открытия. Она находится в историческом и красивом месте - Хацрот Яфо, что делает посещение выставки еще более интересным и захватывающим.

Особым сюрпризом гостей, пришедших на открытие выставки стало великолепное исполнение отрывков из мюзикла «Тайны Рождения Царя Давида», созданного драматургом Еленой Улановской и композитором Алексом Голдом. Великолепные голоса молодых исполнителей наполнили высокие своды Галереи своим звучанием. А костюмы мюзикла также стали частью экспозиции выставки. Ведь сама история Рут и Наоми – это путешествие.







Выставка "Чемоданные Истории" - это уникальная возможность окунуться в мир искусства и узнать больше о том, как каждый предмет, даже такой простой, как чемодан, может иметь свою историю и энергетику. Она порадует всех любителей красоты и не оставит равнодушными никого. Выставка интересна еще и тем, что в ней постоянно появляются новые экспонаты. Словно вся Галерея – это чемодан, из которого постоянно достают новые истории.

Выставка продлится до 17 апреля. Часы работы Галереи – С понедельника по четверг с 14.00 до 20.00. Пятница с 10.00 до 18.00. Адрес Галереи Дерех Салами 2, Яффо.























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