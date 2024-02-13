Новости » Культура
Наказание за голую вечеринку: бойкот Лолиты в РФ набирает обороты
13.02.2024 15:51 Алина Груднева

Наказание за голую вечеринку: бойкот Лолиты в РФ набирает обороты

Юбилейный концертный тур популярной певицы Лолиты Милявской отменен в РФ на фоне давления россиян из-за ее участия в нашумевшей голой вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева.

По данным SHOT, поклонники артистки будут уведомлены о возврате билетов в ближайшее время.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Лолита собиралась провести большой юбилейный тур по российским городам в честь своего 60-летия. После скандала некоторые общественные организации начали настаивать на отмене концертов.

"Из видеообращения, записанного Милявской, следует, что она совсем не раскаивается и на 70 лет снова готова повторить данное действо. Все её слова о раскаянии, данные позже, не более как страх за свои гонорары", - отметили общественники из "Зова народа".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы