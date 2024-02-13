



Наказание за голую вечеринку: бойкот Лолиты в РФ набирает обороты

Юбилейный концертный тур популярной певицы Лолиты Милявской отменен в РФ на фоне давления россиян из-за ее участия в нашумевшей голой вечеринки, которую организовала блогер Анастасия Ивлеева.



По данным SHOT, поклонники артистки будут уведомлены о возврате билетов в ближайшее время.



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Лолита собиралась провести большой юбилейный тур по российским городам в честь своего 60-летия. После скандала некоторые общественные организации начали настаивать на отмене концертов.



"Из видеообращения, записанного Милявской, следует, что она совсем не раскаивается и на 70 лет снова готова повторить данное действо. Все её слова о раскаянии, данные позже, не более как страх за свои гонорары", - отметили общественники из "Зова народа".

