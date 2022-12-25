



Началась запись на программы для одаренных детей

Запись на программы для одаренных школьников - "Альфа", "Одиссея" и "Идея" – в самом разгаре. Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего для талантливых и одаренных детей фонда Маймонида. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 8-9 классов (хет-тет) со всей страны.



Записаться на программы можно на сайте Центра ученых будущего. Запись продлится около месяца и закончится 15 января 2023 года. В министерстве просвещения и в Центре ученых будущего поощряют отличников, и даже тех, кто не был в прошлом определен "одаренным", записаться на программу и пройти экзамен, по результатам которого, они смогут стать участниками программ "Альфа", "Одиссея" или "Идея".



Программа "Альфа": предназначена для одаренных детей. Ее цель - обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, "Альфа" предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.



В рамках программы участники получают возможность работать с научными работниками в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

Для выпускников 8-ых классов ("хет") "Альфа" - трехгодичная программа и для выпускников 9-ых классов ("тет") – двухгодичная. Проект стартует в начале следующего учебного года (2023-2024) в следующих учебных заведениях: Ариэльский университет в Самарии (только для девушек), Университет Бар-Илан, Тель-авивский университет, Еврейский университет в Иерусалиме, Технион в Хайфе, Институт Вейцмана в Реховоте, Университет Бен-Гурион в Беэр-Шеве.



Программа "Идея" - уникальная программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-ый класс, в области гуманитарных наук.



В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Программа стартует в начале следующего учебного года (2023-2024) в Тель-авивском университете и Еврейском университете в Иерусалиме.



Программа "Одиссея": Программа "Одиссея" сформирована с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров - изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначен для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-ом ("хет") классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.



Длительность учебной программы "Одиссея" - 4 года – с 9-ого ("тет") по 12-ый класс. Программа подразумевает учебу в академии в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы.



Отбор на проект и учеба проводятся в Тель-Авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме, в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, в Технионе в Хайфе, в Бар-Иланском университете и в академическом колледже Тель-Хай. Содержание программ может отличаться друг от друга - в зависимости от ВУЗа. Записаться можно только в одно учебное заведение, в котором и будет проходить учеба в рамках проекта.



Дни открытых дверей



В эти дни во всех ВУЗах проходят дни открытых дверей, на которых можно будет поближе ознакомится с программами.



Дни открытых дверей программы "Одиссея" пройдут: в Университете Тель-Авива в пятницу 6.01.23 в 9:30, в Университете им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве в понедельник 9.01.23 в 20:30, в Университете Бар-Илан в среду 28.12.22 в 17:45, в академическом колледже Тель-Хай во вторник 10.01.23 в 20:30, в Еврейском университете в Иерусалиме в четверг 5.01.23 в 19:00, в Технионе (Хайфа) во вторник 3.01.23 в 17:00 и во вторник 10.01.23 в 17:00.



Дни открытых дверей программы "Альфа" пройдут: в Университете Тель-Авива в пятницу 30.12.22 в 10:00, в Университете им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве в понедельник 9.01.23 в 19:30, в институте Вейцмана (Реховот) в среду 4.01.23 в 17:30, в Технионе (Хайфа) в понедельник 2.01.23 в 17:00 и 9.01.23 в 17:00, в Ариэльском университете в среду 4.01.23 в 17:30, в Еврейском университете в Иерусалиме в среду 4.01.23 в 18:00 и в четверг 12.01.23 в 18:00, в Университете Бар-Илан в четверг 5.01.23 в 18:00.



Дни открытых дверей программы "Идея" пройдут в Университете Тель-Авива в пятницу 30.12.22 в 10:00, в Еврейском университете в Иерусалиме в среду 4.01.23 в 18:00 и в четверг 12.01.23 в 18:00.



Некоторые мероприятия пройдут онлайн. Записаться на них можно на сайте ВУЗа. Узнать более подробную информацию можно на сайте Центра ученых будущего.



