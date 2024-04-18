



На конкурсе Евровидение-2024 введены новые правила

Организаторы ввели новые правила на международном песенном конкурсе Евровидение-2024.



Для захватывающего гранд-финала будет изменен формат жеребьевки.



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Теперь финалисты смогут сами выбирать свой порядковый номер среди трех категорий - первая половина конкурса, вторая половина и выбор продюсера. В первой половине будет шесть мест, столько же - во второй и 13 - в категории "выбор продюсера".



"В предыдущие годы, имея только жеребьевку первой и второй половины, вы могли обнаружить, что многие баллады попали в одну часть шоу или многие фавориты были выбраны для исполнения в одной половине. Добавление Producer's Choice дает мне возможность создать еще лучший поток различных темпов и еще более захватывающий гранд-финал", - сообщил продюсер Кристер Бьоркман.



Также теперь зрители смогут начинать голосовать перед выходом на сцену первого конкурсанта. У зрителей из стран, которые не участвуют в конкурсе, будет 24 часа на голосование, которое стартует после второй генеральной репетиции перед полуфиналом и финалом.