



На аукционе Sotheby's продали картину Рембрандта Поклонение волхвов

Аукционный дом Christie's еще два года назад ошибочно оценил картину в $15 тысяч, считая, что она выполнена учеником или художником, близким к Рембрандту.



Однако в эту среду, 6 декабря, картина “Поклонение волхвов” ушла с молотка за $13,8 млн.



Монохромное изображение впервые начало периодически появляться у разных коллекционеров в 1950-х годах. Тогда эту работу мало кто видел. Но в 1955 году картину приобрел в Амстердаме коллекционер Й.К.Х. Хельдринг. В 1985 году его вдова продала картину немецкой семье, сохранившей ее до продажи на аукционе Christie's два года назад. Именно тогда аукционный дом и оценил ее в каких-то 15 000 долларов. Так произведение стартовало на аукционе. Впрочем продали шедевр в тот день анонимному покупателю за 860 000 евро, что более чем в 50 раз превышало оценочную стоимость картины.



После того, как анонимный покупатель передал картину Sotheby's, аукционный дом начал 18-месячный исследовательский проект, чтобы определить настоящее авторство и стоимость картины.



Экспертиза, включавшая рентгеновские и инфракрасные снимки, а также интенсивные дискуссии с ведущими исследователями Рембрандта, привела Sotheby's к выводу, что картина является его работой.

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Аукционный дом считает, что картина была написана в начале карьеры Рембрандта, около 1628 года, когда ему было 21 или 22 года и он жил в голландском городе Лейден.



