"Музыка победит": Глава МИД Израиля встретился с музыкантами группы "Би-2"
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился с музыкантами группы "Би-2", которые прибыли из Таиланда.
Об этом он сообщил вечером, 1 февраля.
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"Я сказал им, что счастлив, что мы смогли вывезти их в Израиль", - сообщил Кац.
По словам министра, музыкантов могли экстрадировать в РФ, где их ожидало бы длительное тюремное заключение.
"Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире — и нам это удалось. Музыка победит", - резюмировал он.
פגשתי הערב את חברי להקת #Bi2, מהלהקות המובילות בשפה הרוסית - ששבו מהמעצר בתאילנד. אמרתי להם שאני שמח שהצלחנו לחלץ אותם ארצה מול החשש להסגרה לרוסיה - שם היה צפוי להם מאסר ממושך. מדינת ישראל היא היחידה בעולם שעושה את כל המאמצים לא להשאיר אף אחד מאחור. תפקידנו לדאוג להגנתם ולשלומם… pic.twitter.com/DLexo4AFFF— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) February 1, 2024