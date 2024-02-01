



"Музыка победит": Глава МИД Израиля встретился с музыкантами группы "Би-2"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац встретился с музыкантами группы "Би-2", которые прибыли из Таиланда.



Об этом он сообщил вечером, 1 февраля.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Я сказал им, что счастлив, что мы смогли вывезти их в Израиль", - сообщил Кац.



По словам министра, музыкантов могли экстрадировать в РФ, где их ожидало бы длительное тюремное заключение.



"Наша работа — заботиться о защите и безопасности израильских граждан во всем мире — и нам это удалось. Музыка победит", - резюмировал он.