Мадонна отреагировала на "старение и женоненавистничество"
Мадонна ответила на критику, которую она получила за свое выступление на церемонии вручения премии "Грэмми" в 2023 году. Во вторник исполнительница опубликовала пост в Instagram, в котором она раскритиковала "старение и женоненавистничество".
Она написала, что вместо того, чтобы отметить первое в истории церемонии выступление и победу женщины-трансгендера Ким Петрас, все бросились обсуждать ее фотографии крупным планом.
"Еще раз я попала в поле зрения эйджизма и женоненавистничества, которые пронизывают мир, в котором мы живем. Мир, который отказывается уважать женщин старше 45 лет и чувствует необходимость наказать их, если они будут продолжать быть волевыми, трудолюбивыми и авантюрными", - написала Мадонна.
Певица подчеркнула, что не извинялась и не собирается извинятся за свой творческий выбор, за свой вид или одежду.
"Меня унижали СМИ с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что все это испытание, и я счастлива стать первопроходцем, чтобы всем женщинам, стоящим за мной, было легче в ближайшие годы", - отметила Мадонна, добавив, что продолжит противостоять патриархату и наслаждаться своей жизнью.
Она написала, что вместо того, чтобы отметить первое в истории церемонии выступление и победу женщины-трансгендера Ким Петрас, все бросились обсуждать ее фотографии крупным планом.
"Еще раз я попала в поле зрения эйджизма и женоненавистничества, которые пронизывают мир, в котором мы живем. Мир, который отказывается уважать женщин старше 45 лет и чувствует необходимость наказать их, если они будут продолжать быть волевыми, трудолюбивыми и авантюрными", - написала Мадонна.
Певица подчеркнула, что не извинялась и не собирается извинятся за свой творческий выбор, за свой вид или одежду.
"Меня унижали СМИ с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что все это испытание, и я счастлива стать первопроходцем, чтобы всем женщинам, стоящим за мной, было легче в ближайшие годы", - отметила Мадонна, добавив, что продолжит противостоять патриархату и наслаждаться своей жизнью.