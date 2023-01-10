



Lucid Dream: мечта режиссера Семена Александровского

22.12.2022 стартовала иммерсивная выставка LUCID DREAM by Suli Mann. Одна из главных целей: погружение гостей в сон наяву за счет работы всех органов чувств. И она была успешно достигнута. Посетители выставки могут проводить по часу в небольшом пространстве с восемью картинами.

Почему так? Эффект от плавных линий и широких мазков подкрепляется чашами с ароматическими наполнителями и записанными специально для выставки АСМР-треками, в которых каждый услышит свое, проваливаясь в глубины подсознания.



Особо высоко посетители оценивают первое помещение, в которое попадают. Оно заполнено подушками, на которых можно полежать в своё удовольствие и расслабиться перед прогулкой по залам, а свечи делают атмосферу более таинственной и даже магической.







О полученном результате рассказал режиссер выставки и лауреат премии “Золотая маска” Семен Александровский:



“Когда мы встретились с Сули и Антоном, и Сули рассказала о своих картинах, я сразу предложил им концепцию. Мы сидели за столиком в кафе и она уже сложилась в тех чертах, к которым мы и стремились на выпуске. Моя задача была воплотить мир художника в пространстве. То есть пролонгировать картины в среду и погрузить человека, который придет на выставку в среду переживания того, что привело к созданию этих работ. Пространство дрема, пространство сна, в котором видения открываются постепенно.



Поэтому на выставке возник туман, поэтому каждую картину не видно изначально, нужно к ней приблизиться и тогда она раскрывается. Каждой картине соответствует запах и вдохнув его, ты поднимаешь глаза на картину. Она воспринимается сквозь призму этого запаха. Меняющийся свет меняет восприятие картины. В одном свете она кажется таинственной, в другом тревожной, в третьем очень благостной и так далее.



Таким образом это пространство изначально было задумано как пространство восприятия для зрителя и организовано таким образом, чтобы эта встреча происходила очень лично. Потому что как я думаю, цель искусства это встреча человека не только с художником, но в первую очередь с самим собой.

Поэтому такое решение. Я очень благодарен, что у нас собралась отличная команда, где каждый выполнил свою часть работы. Сули очень внимательно прислушивалась ко всем моим пожеланиям. И мы сделали эту среду выставки именно такой, как и придумалось изначально в концепции.



Сложность возникала в том, что это очень малобюджетная выставка, а добиться хотелось впечатляющего результата и поэтому потребовалось очень много работы и точности для того, чтобы довести замысел до финального результата. И я очень доволен, потому что у нас получилось в точности воплотить мой замысел. Это не редкий случай, но все равно большая удача, когда замысел воплощается на все 100% и залог успеха это хорошая команда и очень внимательное отношение всех творцов к единому замыслу. Поскольку у нас с Сули было абсолютное доверие и она признается, что в первый раз доверилась кому-то кроме себя, буквально каждый шаг мы с ней проходили очень подробно. Когда у нас действительно все собралось, я испытал огромную радость. Потому что это всегда потрясающее чувство, когда мечта вдруг воплощается в реальность и именно такой, какой нарисовалась в воображении”.



Ну а заглянуть в воображение режиссера можно до 11 января по адресу Mazal Dagim, 15, Tel-Aviv Yafo.



Также можно приобрести билеты на LUCID DREAM Afterparty, которая состоится 11.01 в 19:00:



LUCID DREAM Afterparty | events.snob.co.il



Автор материала: Алекс Радбиль