



Киркорову пришлось задуматься о событиях, ударивших по репутации

Вымоливший прощение за участие в голой вечеринке Филипп Киркоров брал двухмесячный перерыв, чтобы подумать над своим поведением.



В этом он признался российским СМИ на "Золотом граммофоне".



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Киркоров отметил, что задумался о событиях, ударивших по его репутации.



"Мне было интересно по душам поговорить с самим собой, потому что обычно это все какие-то диалоги… А вот с самим собой очень редко удавалось в последнее время, потому что эта гонка, она, конечно, меня очень истощила. Гастроли, концерты, съемки. Нужно было взять тайм-аут для того, чтобы перезагрузиться, разгрузиться", - признался он.