



Картина Климта “Дама с веером” выставлена на продажу за 80 млн долларов

Шедевр позднего австрийского художника Густава Климта может стать самой дорогой картиной, когда-либо проданной в Европе, если будет продан с аукциона в конце этого месяца, сообщает Alberta Prime Times.



В Sotheby's сообщили в среду, что “Dame mit Fächer“ (“Дама с веером” ) будет выставлена на продажу 27 июня в Лондоне по ориентировочной цене 65 млн фунтов (80 млн долларов).



Последний портрет, который Климт написал перед своей смертью в 1918 году, изображает неизвестную женщину на великолепном китайском фоне с драконами и цветущими лотосами.



В последний раз он был продан в 1994 году за 11,6 млн долларов на аукционе в Нью-Йорке.



Глава отдела импрессионизма и современного искусства Sotheby's Хелена Ньюман сказала, что портрет был “техническим проявлением силы, полным беспрецедентных экспериментов, а также сердечной одой абсолютной красоте”.



Знаменитый своими смелыми картинами в стиле модерн, Климт был ключевой фигурой художественного модернизма в начале 20-го века. Его работы были проданы по одним из самых высоких цен для любого художника. “Портрет Адели Блох-Бауэр II” Климта был продан на аукционе в 2006 году за 87,9 млн долларов, а его пейзаж ”Березовый лес” ушел на Sotheby's в прошлом году за 104,6 млн долларов.



Сообщается, что еще два его портрета были проданы в частном порядке более чем за 100 млн долларов.



