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Известная певица призвала Россию к полному захвату Украины
15.02.2024 12:27 Алина Груднева

Известная певица призвала Россию к полному захвату Украины

Служба безопасности Украины сообщила известной украинской певице Таисии Повалий, которая перебралась жить в Россию, о заочном подозрении за призывы к властям РФ захватить всю страну.

В РФ артистка перебралась незадолго до полномасштабного вторжения. Там ей выдали российское гражданства.

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Повалий публично призывала Москву к захвату Украины. Помимо прочего, она ездила с концертами по захваченным территориям.

Артистку обвиняют в коллаборационизме, призывах к войне и оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Во время интервью московскому интернет-изданию коллаборантка восхваляла путина и призвала к захвату всей территории Украины. Также она пыталась дискредитировать украинских защитников, участвовавших в боях за Киев", - сообщили в СБУ.

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