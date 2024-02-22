Израильскую песню на Евровидении окончательно запретили
Израильскую песню на международном песенном конкурсе Евровидение-2024 официально запретили.
Ее текст организаторам мероприятия показался "политизированным".
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Европейский вещательный союз (EBU) проверил песню Эден Голан "October Rain".
Представительница Израиля должна была представить конкурсную композицию на прошлой неделе, но организаторы конкурса прислали запрос на проверку текста.