



Израильские учителя "бегут" в хай-тек

Все больше и больше израильских школьных учителей покидают "тонущий корабль", именуемый системой образования, что, по-видимому, является тревожным, новым и растущим явлением.



По словам учителей, им надоели низкие зарплаты, неуважительное отношение родителей, отсутствие поддержки системы образования и нестабильная политика Минобразования. Об этом пишет Ynet.



В поиске альтернативы многие учителя выбрали сектор хай-тек - высоких технологий. Так поступила Данит Енович, мечтавшая стать учителем с 8 лет. Но реальность работы в сфере образования оказалась совсем не такой, как она надеялась.



"Родители будут относиться ко мне неуважительно, а система образования не прикроет меня", - сказала она.



Данит Енович хватило двух лет работы в израильских школах ей хватило, чтобы оставить свою мечту позади. Сегодня она является директором по маркетингу в vCita, которая предоставляет платформу управления для малого бизнеса, и работает в компании уже три года.



Похожая история произошла с Омером Саломоном из Тель-Авива, который занимает пост вице-президента по опыту и развитию сотрудников в израильской компании по безопасности программного обеспечения Checkmarx. Мужчине ему понадобился всего год работы в школе в Тель-Авиве, чтобы понять, что с зарплатой учителя его семья останется без жилья.



"Моя мечта (быть учителем - прим.ред.) быстро рухнула. Я понял, что невозможно быть учителем и зарабатывать себе на жизнь. Я был учителем год, и когда мне предложили продолжать, я не захотел. В общем, на такую ​​зарплату не прожить - 6000 шекелей в месяц", - рассказал он.