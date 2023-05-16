



Искусствоведы обнаружили не известные ранее картины Рембрандта

Эксперты из аукционного дома Christie's обнаружили в частной коллекции британской семьи два неизвестных портрета, написанные нидерландским художником Рембрандтом, сообщает Financial Times.



На портретах, написанных маслом, изображены пожилые супруги Ян Виллемс ван дер Плуйм и его жена Яапгена Карелса из Лейдена (Нидерланды), картины датированы 1635 годом.



Искусствоведы оценивали полотна в семье коллекционеров, когда заметили не известные произведения — они сразу поняли, что автор именно Рембрандт. Их подлинность уже подтвердили.



Летом портреты будут выставлены на продажу в лондонских выставочных залах Christie's. Специалисты оценили их в 6-10 миллионов долларов.



Картины британская семья приобрела еще в 1824 году, однако кто именно из предков их купил — держат в секрете.



