



Искусство ради жизни

В День Независимости Украины, 24 августа 2023 года, в тель-авивской международной галерее наивного искусства GINA состоится аукцион в пользу благотворительного фонда United People Planet.



Галерея GINA – место уникальное, в ней представлены лучшие работы художников со всего мира, работающих в этом редком жанре. Одна из художниц, чьи картины галерея с гордостью представляет, Зои Север, создала благотворительный фонд United People Planet, который помогает гражданам Украины, пострадавшим от войны. В настоящее время фонд готов начать первый курс программы «Свои» – психологической реабилитации граждан, страдающих от пост-травматического синдрома. Реабилитационная программа «Свои» основана на опыте израильских и американских специалистов в области травмы и ПТСР, с учетом ситуации в Украине.





Это уже второй аукцион галереи в пользу Украины. Первый состоялся в прошлом году, также по инициативе художницы, чья помощь Украине не останавливается ни на минуту с самого начала войны. Зои Север репатриировалась в Израиль в 1990 году, когда ей было 15 лет, и до начала боевых действий работала исключительно по своей специальности: художник, скульптор, архитектор. Вскоре после начала войны с ней связался друг детства, оставивший мирную жизнь и восстановившийся в армии, и рассказал о тяжелой ситуации в стране. С этого момента жизнь Зои изменилась, и последние полтора года своей жизни она посвятила помощи Украине, непрерывно курсируя между Израилем и Украиной.



Этот аукцион призван выручить максимальное количество средств от продажи произведений искусства, которое будет передано представителям фонда United People Planet в Украине.



Аукцион, что символично, пройдет в 32-й День Независимости Украины, при поддержке Посольства Украины в Израиле. Перед началом аукциона в галерее выступит представитель посольства, после чего Зои Север расскажет о том, что она видит в Украине во время своих поездок.



GINA Gallery с радостью откликнулась на инициативу художницы, предоставив для аукциона уникальные работы из своей коллекции. На аукцион выставлены 22 картины. Среди них произведения художников из Франции (Анри Брюэль), Кубы (Луис Хоакин Родригес Ариас), Израиля (Ицхак Буберман) и многие другие. Эти работы покажут все богатство и палитру наивного жанра и расскажут, что всегда есть место для надежды, и в этом мире есть много прекрасного, которое стоит борьбы за лучшее будущее для человечества.



Международная галерея GINA, специализирующаяся на жанре «наив», является крупнейшей в мире, и представляет наивное искусство около 120 художников из 33-х стран. Это разнообразие демонстрирует богатство наивного жанра и его различных выражений, возникающих в разных культурах и традициях, а также уникальный стиль каждого художника.



«Великие художники прошлого сознавали, что человеческая жизнь полна хаоса и страданий. Но у них было от этого средство. И имя этому средству – «красота». Прекрасное произведение искусства несет утешение в печали и поддержку в радости. Ради этого стоит жить».



Роджер Скрутон

GINA Gallery

(255 Dizengoff, Tel-Aviv)



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