Guns N' Roses: Лучшие хард-рокеры воссоединились и снова гастролируют

G&R были ведущей хард-рок-группой конца 1980-х и начала 90-х, синтезируя блюзовую грубость Rolling Stones и Aerosmith с дерзким лос-анджелесским гламуром в таких альбомах, как Appetite For Destruction и Use Your Illusion I и II. После их жесткого распада в 1993 году Роуз взял себе название группы и продолжал гастролировать с переменным успехом в течение многих лет, в то время как его бывшие товарищи по группе ушли, чтобы заняться сольными проектами, которые не стали такими яркими по сравнению с их групповой работой.



Их воссоединение в 2016 году стало благом как для фанатов, так и для группы. Последующий трехлетний тур Not in This Lifetime… Tour охватывал более 150 концертов с 5,3 миллионами посетителей, что принесло сотни миллионов долларов дохода. После того, как закончилась пандемия COVID, G&R вернулись к рок-наследию.



Фанаты, которые посетят шоу в Тель-Авиве на следующей неделе, перенесутся в 1989 год, когда Guns N 'Roses были самой популярной группой в мире. Appetite for Destruction уже считался одним из классических хард-роковых альбомов всех времен.



Эксцентричный Роуз превратился в надежную рабочую лошадку, а Слэш с Лес Полом сохранили свое гитарное мастерство. Guns N' Roses стремятся оправдать свою репутацию одних из величайших рок-н-ролльщиков всех времен.