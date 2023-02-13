



Григорий Лепс послал Максима Галкина

Григорий Лепс приехал с концертом в Ставрополь и вдруг во время беседы с залом стал рассуждать о Максиме Галкине. Исполнитель вспомнил о своем хите “Натали” и привел несколько его интерпретаций. Увидев положительную реакцию публики, артист заявил, что может развеселить фанатов не хуже Максима Галкина.



“Натали, утоли мои печали и вали”, “Зубами мне орехов наколи”. Особенно мне нравится – “Натали, я купил тебе на кладбище земли”. Галкин может на ... идти”, – выпалил Лепс.



Напомним, несколько лет назад на съемках “Голоса” звезды спорили по поводу призвания. Когда Максим пришел на программу и выступил за спинами судей, Григорий Викторович принципиально не повернулся к нему.



“Вы понимаете, молодой человек, что музыка – это не ваше?” – прокомментировал певец.



Юморист тут же нашел ответ на заявление коллеги.



“Когда ты рассказываешь анекдоты, я же не говорю, что юмор – не твое. Я терплю”, – парировал ведущий.