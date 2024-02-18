



Фронтмен U2 на концерте в США вспомнил о Навальном

Фронтмен популярной музыкальной группы U2 Боно призвал поклонников произнести имя российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме.



С таким призывом он выступил на концерте в Лас-Вегасе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Путин никогда не произнесет его имени. Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди которые верят в свободу, должны произнести его имя. Недостаточно просто помнить его. Говорите. Алексей Навальный! Алексей Навальный", - призвал артист.