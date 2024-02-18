Фронтмен U2 на концерте в США вспомнил о Навальном
Фронтмен популярной музыкальной группы U2 Боно призвал поклонников произнести имя российского оппозиционера Алексея Навального, внезапно умершего в тюрьме.
С таким призывом он выступил на концерте в Лас-Вегасе.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
"Путин никогда не произнесет его имени. Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди которые верят в свободу, должны произнести его имя. Недостаточно просто помнить его. Говорите. Алексей Навальный! Алексей Навальный", - призвал артист.
«Путин никогда не произнесет его имени. Поэтому я подумал, что сегодня свободные люди здесь, люди, которые верят в свободу… Мы должны произнести его имя».— Холод (@holodmedia) February 18, 2024
Солист U2 Боно на своем концерте в Лас-Вегасе призвал скандировать имя Алексея Навального 💔
Видео: Stephen Pace pic.twitter.com/ncPQpOIYzC