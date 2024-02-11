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Фронтмен "Би-2" ответил на обвинения в нарушении законов Таиланда
11.02.2024 20:35 Алина Груднева

Фронтмен "Би-2" ответил на обвинения в нарушении законов Таиланда

Фронтмен группы "Би-2"  Егор Бортник (Лева Би-2) прокомментировал обвинения в том, что музыканты нарушили миграционные законы Таиланда, из-за чего оказались в тайской тюрьме.

Соответствующее заявление он опубликовал в Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

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"По горячим следам.. Всем, кто продолжает нам писать, что мы намеренно игнорировали законы Тайланда, отвечаю: всеми вопросами разрешений и прочих официальных бумажек занимается организатор концерта. В Тайланде это делается на месте", - пояснил артист.

По словам музыканта,  именно такие вопросы касаются группы косвенно, только в случае, если необходимо получать рабочие визы.

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