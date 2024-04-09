



Европейский вещатель о бойкоте Израиля на Евровидении: мы осуждаем

Европейский вещательный союз осудил угрозы в адрес участников конкурса Евровидение-2024, связанные с продолжающейся войной в Газе.



"Мы понимаем, что люди захотят участвовать в дебатах и выражать свои глубокие взгляды на конфликт, ЕВС не может принять кампании в соцсетях против некоторых наших участвующих артистов", - сказал заместитель директора ЕВС Жан Филип Де Тендер.



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По его словам, решение о включении Израиля является ответственностью руководящих органов вещателя. Он подчеркнул, что каждый имеет право выражать свое мнение.



"Но мы решительно выступаем против любой формы онлайн-оскорблений, разжигания ненависти или преследований, направленных на наших артистов", - добавили в вещателе.