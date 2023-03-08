



Джонни Депп продает нарисованные им портреты четырех знаменитостей

Джонни Депп продает через лондонскую галерею коллекцию репродукций портретов известных личностей со своей подписью, ArtNews.



Под названием "Друзья и герои II" вся коллекция из четырех частей, подписанная Деппом, доступна за 17 500 фунтов стерлингов (21 000 долларов США) в Castle Fine Art и включает в себя портреты Хита Леджера, Боба Марли, Ривера Феникса и Хантера С. Томпсона.



Портреты также были доступны по отдельности по 5400 долларов каждый, когда они впервые поступили в продажу две недели назад, но все 780 отпечатков уже распроданы.



"Каждое изображение — это интимное отражение их характера в глазах Джонни; изображение того, как они открылись ему. Опираясь на фотографические референсы, каждое изображение было сокращено до более простого и знакового изображения предмета, которое Джонни затем разработал и наполнил энергией с помощью своих характерных завитков от руки", — говорится в описании на веб-сайте Castle Fine Art.



В прошлом году другая коллекция с автографами Деппа под названием "Друзья и герои", в которую вошли Кит Ричардс, Аль Пачино, Боб Дилан и Элизабет Тейлор, была распродана по цене 4740 долларов за штуку.



В его профиле автора на сайте галереи указано, что Депп родился в Кентукки, получил образование в средней школе Мирамар во Флориде и получил множество наград, включая приз зрительских симпатий как "икона кино", а также имеет звезду на Голливудской аллее славы.



"Депп прирожденный исследователь человеческого поведения; изучение, интерпретация и использование качеств, которые он видит в других, чтобы вплести их в гобелен личности, которую он создает. Это привело к острой наблюдательности и способности идентифицировать и использовать самые тонкие нюансы. Он владеет этим умением и в изобразительном искусстве, используя его для создания истинной аутентичности и глубины в портретах тех, кто стал самыми важными фигурами в его жизни, тех, кто изменил ход его жизни, оказывая влияние и вдохновение. Более пристальный взгляд на его портреты раскрывает качества, которые, по мнению Деппа, наиболее ярко проявляются в его портретах, или являются его самыми сильными моментами в воспоминаниях", — говорится в его биографии на сайте.

