



Джоан Роулинг: “Я хочу, чтобы трансженщины были в безопасности”

Писательница Джоаун Роулинг не раз высказывала свой взгляд на проблематику трансгендерности. В одном из интервью она даже сказала, что могла бы “оклеить свой дом” угрозами, которые поступают в ее адрес.



Несмотря на это, писательница высказалась по поводу трансперсон в сборнике эссе The women who wouldn't wheesht (“Женщины, которые не хотят”), опубликованном на этой неделе. Джоан считает, что именно сейчас права женщин подвергаются “величайшей атаке”.



“В конце концов, я открыла рот, потому что иначе мне было бы стыдно до конца жизни. Если я о чем-то и жалею, так это о том, что не высказалась гораздо раньше”, — пишет автор “Гарри Поттера”.



Джоан считает, что общественно-политическое движение, которое настаивает на том, что трансженщины — это женщины, “не является ни дружественным, ни толерантным”. Напротив, как пишет Роулинг, это движение “глубоко женоненавистническое, регрессивное, опасное в некоторых своих целях и откровенно авторитарное в своей тактике”.



“Я хочу, чтобы трансженщины были в безопасности. Но в то же время я не хочу, чтобы девушки и женщины были в меньшей безопасности. Если вы открываете двери туалетов и раздевалок для любого мужчины, который думает или чувствует, что он женщина, значит, вы открываете двери для всех мужчин, которые хотят войти”, — отмечала ранее Роулинг.



