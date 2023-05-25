



Джо Байден, Барак Обама и Билл Клинтон почтили память Тины Тернер

Президент США Джо Байден и бывшие президенты Барак Обама и Билл Клинтон присоединились к тем, кто отдал дань уважения “таланту, который выпадает раз в поколение” Тине Тернер, скончавшейся в среду в возрасте 83 лет.



Байден отметил “выдающуюся” личную силу певицы, “навсегда изменившей американскую музыку”.



“Джилл и я посылаем нашу любовь и молитвы ее мужу Эрвину, остальным членам семьи Тернер и поклонникам по всему миру, которые сегодня оплакивают женщину, которую они считают “просто лучшей”, – сказал президент США.



Барак Обама и бывшая первая леди Мишель Обама поделились совместным заявлением в соцсетях, в котором Тернер охарактеризована как “сильная и неудержимая”.



“Она была самой собой, без извинений, говоря и воспевая свою правду сквозь радость и боль” – написали они. “Сегодня мы присоединяемся к поклонникам со всего мира, чтобы почтить память королевы рок-н-ролла и звезды, чей свет никогда не померкнет”.



Билл Клинтон в своем посте вспомнил, что дважды встречался с певицей, и в 1984 году, и еще раз в день ее 67-летия на благотворительном мероприятии в России с сэром Элтоном Джоном.



“Я любил Тину Тернер и никогда не забуду встречи с ней, когда она приехала в Литл-Рок на концерт после выпуска “Private Dancer” в 1984 году”, – написал он. “Мы снова встретились на ее 67-й день рождения в Санкт-Петербурге, где она и Элтон Джон выступали на благотворительном мероприятии”.



“У нее все еще были талант, стиль, энергия и подлинность. Бесценный подарок любителям музыки во всем мире. Да упокоится она с миром”, – добавил Клинтон.



Бывший вице-президент Клинтона Эл Гор также отметил “настойчивость и потрясающий талант” легендарной певицы.



“Тина Тернер, выросшая в маленьком городке Натбуш, выросла и стала королевой рок-н-ролла”, – написал он. “Но именно ее сила, настойчивость и потрясающий талант сделали ее всемирной иконой”.



“Я присоединяюсь к поклонникам по всему миру, оплакивающим ее потерю и празднующим радость, которую она принесла миллионам”, – выразил свое сочувствие Гор.