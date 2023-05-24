



Скончалась легендарная певица Тина Тернер

Вечером, 24 мая, стало известно о смерти легендарной певицы Тины Тернер.



Знаменитость скончалась в возрасте 83 года.



Информацию об этом подтвердило издание Reutersсо ссылкой на ее представителя.



По предварительным данным, она умерла в своем доме в швейцарском Кюснахте неподалеку от Цюриха после продолжительной болезни.



Швейцарская певица была обладательницей восьми премий "Грэмми". Она завоевала сердца миллионов людей по всему миру своим невероятным голосом.



Тернер носила титул "Королевы рок-н-ролла" и значилась в десятке самых лучших танцоров мира, а по версии журнала "Rolling Stone" была одной из величайших певиц современности.