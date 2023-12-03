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Двухлетняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннесса: за какие таланты
03.12.2023 00:30 Алина Груднева

Двухлетняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннесса: за какие таланты

Двухлетняя американка Исла МакНабб попала в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку является самым умным ребенком среди своих сверстников.

Девочка продемонстрировала незаурядную концентрацию внимания еще в момент, когда родители принесли ее из роддома. Во время развития у нее начали все больше проявляться интеллектуальные способности, которые не свойственны сверстникам.

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По словам отца Ислы, в семь месяцев она уже определяла книги с рисунками, о которых у нее спрашивали. В годик она изучала цвета, цифры, а алфавит она выучила уже в 18 месяцев. К двум годам одаренный ребенок уже начал читать.

Более того, девочка неизвестно где выучила язык жестов, из-за чего поставила своих родителей в недоумение.

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