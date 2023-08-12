



Два полюса музыки

Когда в одном музыкальном потоке сливаются классика и рок-вокал, рождается особенное творчество. Серия концертов уникальной коллаборации скрипача-виртуоза Сани Кройтора и знаменитого певца Миши Киркилана пройдет в октябре в разных городах Израиля, ломая стереотипы и создавая новые музыкальные смыслы.



Если посмотреть на этот сценический союз, вопросов возникает множество. И первый – что общего у его участников?







Саня Кройтор – скрипач-виртуоз, композитор, импровизатор и важное имя в мире музыки, который работал с известными израильскими и мировыми звездами музыки, такими как Давид Ор, Мики Габриелов, Алабина, Гликерия, участвовал в программах «Таверна» и «Запах мяты», записи дисков как в Израиле, так и по всему миру. Миша Киркилан – серебряный призер израильского супер шоу «Кохав Нолад», автор хитов Эяля Голана и других израильских звезд, исполнитель, голос которого звучит на саундтреках к фильмам и сериалам, участник супер проектов «Голос» и «Икс Фактор». Неудивительно, что новое шоу этих двух великолепных музыкантов называется «Два полюса».



Отвечая на вопросы, что их сподвигло создать совместное шоу, Саня и Миша отвечают, что любовь к созданию новых интерпретаций знакомых мелодий, к необычным аранжировкам и поиску общего языка, который у них один – музыка.







У каждого из музыкантов свои отношения с импровизацией и музыкальной интерпретацией. Миша в своей студии пишет песни и делает необычные аранжировки для самых известных израильских артистов, занимается продюсированием и выступает на разных площадках как с каверами, так и со своими песнями. «Я беру известные песни, переосмысливаю их, и они как будто заново рождаются в моем исполнении. Я люблю взять песню и просто перевернуть ее вверх тормашками, чтобы до первых слов нельзя было понять, что это за произведение» – говорит Миша о том, как рождаются его мелодии.



Саня Кройтор – музыкант, гастролирующий по всему миру с собственным музыкальным проектом, в котором выступает в сопровождении своей группы Sania’s Band, а также часто играет со своим отцом, знаменитым аккордеонистом и женой, известной французской виолончелисткой Летицией Химо.







Импровизации Сани всегда вызывают восторг у слушателей мгновенной реакцией и невероятной способностью интерпретировать известные произведения в разных стилях и манерах.



Талант к аранжировкам помог Сане и Мише создать совершенно уникальный музыкальный материал, объединивший божественную скрипку Кройтора с бархатным, незабываемым тембром Киркилана.







Это абсолютно новое шоу, в котором прозвучат всеми любимые хиты в новых, невероятных интерпретациях от классики и романса до рока на украинском, русском, иврите и на английском языках. В каждом концерте также будут участвовать гости, имена которых держатся в секрете.



Музыка соединяет даже таких разных людей как они, убеждены Миша и Саня и приглашают всех на свои концерты в октябре.

Билеты: https://showman.co.il/e/sanya-kroytor-i-misha-kirkilan/



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