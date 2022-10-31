



День израильского кино: кинотеатры предлагают билеты по 10 шекелей

День израильского кино будет отмечаться в театрах и кинотеатрах по всему Израилю в четверг, 3 ноября, при этом запланированы специальные предложения для показов более 30 израильских и зарубежных фильмов.



3 ноября билеты во всех кинотеатрах на израильские и международные кинохиты будут стоить всего 10 шекелей.



В рамках Дня кино, инициированного Израильской ассоциацией кино, будут показаны такие израильские фильмы, как “Молчаливый” Шеми Зархина, “Караоке” Моше Розенталя и “Зеленые пастбища” Ассафа Абири и Матана Гуггенхайма.



Еще один фильм, который будет показан в День кино, – “Кино Сабайя” . Режиссер Орит Фукс Ротем, обладатель премии Офир 2022 года , официальный кандидат от Израиля на премию “Оскар” в номинации “Лучший международный полнометражный фильм”.



Международные фильмы, в рамках Дня кино, включают “Билет в рай”, новую комедию с Джулией Робертс и Джорджем Клуни в главных ролях.



Также 3 ноября будут показаны “Черный Адам” Дуэйна «Скалы» Джонсона , “Миссис Харрис едет в Париж” и “Не волнуйся, дорогая” с Гарри Стайлсом в главной роли.