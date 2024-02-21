"Цинично и подло убили": Слепаков в стихах обратился к Путину из-за Навального
Российский юморист и музыкант Семен Слепаков посвятил стихотворение умершему в тюрьме оппозиционеру Алексею Навальному, обратившись в поэтической форме к президенту РФ Владимиру Путину.
В своем творении комик напрямую обвиняет главу Кремля в убийстве политика.
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Господин президент России Владимир Путин,
Я к вам уже обращался два года назад.
На этот раз слезливой речи не будет.
Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад
И что-то там лепетал в расстроенных чувствах
Про братский народ, культуру и дружбу в веках,
С тех пор сотни тысяч смертей, украинских и русских…
Их кровь, господин президент, на ваших руках.
И я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального
Отсутствия смысла и, тупо, из осторожности,
Но теперь вы цинично и подло убили Навального,
Поэтому промолчать не вижу возможности.
Его точно убили вы, я не знаю как именно -
Измором, травили по капле, а может прикончили сразу.
Пусть сделано это было руками другими, но
Понятно даже ежу по чьему приказу.
Убили не с первой попытки — проблемы с кадрами,
Паузу выждав, ведь, вы не из тех, кто торопится,
Разлучив с родными, счеты сведя с адвокатами,
На всех положив то единственное "достоинство",
Что осталось у вас после четверти века на царстве,
Заручившись поддержкой вашей шакальей стаи,
Готовой по первой отмашке взвыть — англосаксы!
И перед вами в экстазе вилять хвостами.
Вы так отомстили (вы же довольно мстительны)
За страх, за насмешки, за свой публичный провал,
За любовь "кукловодов", к которой вы так чувствительны,
За то, что она досталась ему, а не вам.
Теперь вам никто не подпортит картинку "выборов",
Свой зад вы усадите снова в любимое кресло,
С одобренным вами огромным отрывом выиграв
У всех, чье общее имя — пустое место.
Должно быть, вы рады — закончили важное дело,
Ошибки учли, и все прошло как по маслу.
Но пожалейте маму — отдайте тело,
К чему заметать следы — всем и так все ясно.
Пути Господни таинственны и неведомы -
Нас в тонусе держат, за это большой респект,
Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами,
А в честь него назовут широкий проспект
В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию,
А про ту страну, для которой хотел он счастья…
А пока — читайте лекции по истории,
И наслаждайтесь вашей украденной властью.
Всего менее чем за полдня обращение Слепакова к Путину набрало более 100 тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи обратили внимание на огромное количество ботов, придя к выводу, что артист "попал в самую точку.