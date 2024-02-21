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"Цинично и подло убили": Слепаков в стихах обратился к Путину из-за Навального
21.02.2024 12:22 Алина Груднева

"Цинично и подло убили": Слепаков в стихах обратился к Путину из-за Навального

Российский юморист и музыкант Семен Слепаков посвятил стихотворение умершему в тюрьме оппозиционеру Алексею Навальному, обратившись в поэтической форме к президенту РФ Владимиру Путину.

В своем творении комик напрямую обвиняет главу Кремля в убийстве политика.

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Господин президент России Владимир Путин,

Я к вам уже обращался два года назад.

На этот раз слезливой речи не будет.

Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад


И что-то там лепетал в расстроенных чувствах

Про братский народ, культуру и дружбу в веках,

С тех пор сотни тысяч смертей, украинских и русских…

Их кровь, господин президент, на ваших руках.

 
И я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального

Отсутствия смысла и, тупо, из осторожности,

Но теперь вы цинично и подло убили Навального,

Поэтому промолчать не вижу возможности.


Его точно убили вы, я не знаю как именно -

Измором, травили по капле, а может прикончили сразу.

Пусть сделано это было руками другими, но

Понятно даже ежу по чьему приказу.


Убили не с первой попытки — проблемы с кадрами,

Паузу выждав, ведь, вы не из тех, кто торопится,

Разлучив с родными, счеты сведя с адвокатами,

На всех положив то единственное "достоинство",


Что осталось у вас после четверти века на царстве,

Заручившись поддержкой вашей шакальей стаи,

Готовой по первой отмашке взвыть — англосаксы!

И перед вами в экстазе вилять хвостами.


Вы так отомстили (вы же довольно мстительны)

За страх, за насмешки, за свой публичный провал,

За любовь "кукловодов", к которой вы так чувствительны,

За то, что она досталась ему, а не вам.


Теперь вам никто не подпортит картинку "выборов",

Свой зад вы усадите снова в любимое кресло,

С одобренным вами огромным отрывом выиграв

У всех, чье общее имя — пустое место.


Должно быть, вы рады — закончили важное дело,

Ошибки учли, и все прошло как по маслу.

Но пожалейте маму — отдайте тело,

К чему заметать следы — всем и так все ясно.


Пути Господни таинственны и неведомы -

Нас в тонусе держат, за это большой респект,

Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами,

А в честь него назовут широкий проспект


В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию,

А про ту страну, для которой хотел он счастья…

А пока — читайте лекции по истории,

И наслаждайтесь вашей украденной властью.

Всего менее чем за полдня обращение Слепакова к Путину набрало более 100 тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи обратили внимание на огромное количество ботов, придя к выводу, что артист "попал в самую точку.

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