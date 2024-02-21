



"Цинично и подло убили": Слепаков в стихах обратился к Путину из-за Навального

Российский юморист и музыкант Семен Слепаков посвятил стихотворение умершему в тюрьме оппозиционеру Алексею Навальному, обратившись в поэтической форме к президенту РФ Владимиру Путину.



В своем творении комик напрямую обвиняет главу Кремля в убийстве политика.



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Господин президент России Владимир Путин,



Я к вам уже обращался два года назад.



На этот раз слезливой речи не будет.



Тогда я просил вас не дать нам скатиться в ад





И что-то там лепетал в расстроенных чувствах



Про братский народ, культуру и дружбу в веках,



С тех пор сотни тысяч смертей, украинских и русских…



Их кровь, господин президент, на ваших руках.





И я не хотел обращаться к вам больше, ввиду тотального



Отсутствия смысла и, тупо, из осторожности,



Но теперь вы цинично и подло убили Навального,



Поэтому промолчать не вижу возможности.





Его точно убили вы, я не знаю как именно -



Измором, травили по капле, а может прикончили сразу.



Пусть сделано это было руками другими, но



Понятно даже ежу по чьему приказу.





Убили не с первой попытки — проблемы с кадрами,



Паузу выждав, ведь, вы не из тех, кто торопится,



Разлучив с родными, счеты сведя с адвокатами,



На всех положив то единственное "достоинство",





Что осталось у вас после четверти века на царстве,



Заручившись поддержкой вашей шакальей стаи,



Готовой по первой отмашке взвыть — англосаксы!



И перед вами в экстазе вилять хвостами.





Вы так отомстили (вы же довольно мстительны)



За страх, за насмешки, за свой публичный провал,



За любовь "кукловодов", к которой вы так чувствительны,



За то, что она досталась ему, а не вам.





Теперь вам никто не подпортит картинку "выборов",



Свой зад вы усадите снова в любимое кресло,



С одобренным вами огромным отрывом выиграв



У всех, чье общее имя — пустое место.





Должно быть, вы рады — закончили важное дело,



Ошибки учли, и все прошло как по маслу.



Но пожалейте маму — отдайте тело,



К чему заметать следы — всем и так все ясно.





Пути Господни таинственны и неведомы -



Нас в тонусе держат, за это большой респект,



Но верю, однажды вы встанете в ряд с людоедами,



А в честь него назовут широкий проспект





В свободной стране, и сейчас я не про Эстонию,



А про ту страну, для которой хотел он счастья…



А пока — читайте лекции по истории,



И наслаждайтесь вашей украденной властью.



Всего менее чем за полдня обращение Слепакова к Путину набрало более 100 тысяч отметок "нравится". В комментариях пользователи обратили внимание на огромное количество ботов, придя к выводу, что артист "попал в самую точку.