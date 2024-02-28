



Адель отменила все концерты из-за проблем со здоровьем

Популярная британская певица Адель отменила все свои концерты из-за проблем со здоровьем.



Об этом она сообщила своим поклонникам в социальной сети Instagram.



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"К сожалению, я должна взять паузу и приостановить свое пребывание в Вегасе. Я болела в конце последнего этапа и в течение всего перерыва. Я не успела полностью восстановить здоровье до начала концертов, а теперь я снова заболела, и, к сожалению, это сказалось на моем голосе. Так что по указанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как отдохнуть", – сообщила она.



По словам Адель, у нее возникли проблемы с голосовыми связками и дыханием. Она пообещала, что со всей серьезностью отнесется к лечению, чтобы вернуться на сцену как можно скорее.