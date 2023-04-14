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72 Seasons: Metallica выпустила свой одиннадцатый альбом – видео
14.04.2023 12:34 Наталья Богинская

72 Seasons: Metallica выпустила свой одиннадцатый альбом – видео

Американская трэш-металл-группа Metallica выпустила свой одиннадцатый альбом под названием 72 Seasons. В нем 12 треков общей продолжительностью более 77 минут.

Гитарист и вокалист Джеймс Гэтфилд объяснил название альбома так: “72 сезона – это первые 18 лет жизни человека, формирующие его”.

Первую песню из этого альбома  "Lux Æterna" ("Вечный свет")  группа презентовала 28 ноября 2022 года . Это был первый новый релиз за 6 лет. На сингл также был снят клип. В тот же день Metallica объявила о туре по США, Мексике, Канаде и Европе в поддержку нового альбома.

В марте этого года Metallica купила завод  по производству виниловых пластинок.

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