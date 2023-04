72 Seasons: Metallica выпустила свой одиннадцатый альбом – видео

Американская трэш-металл-группа Metallica выпустила свой одиннадцатый альбом под названием 72 Seasons. В нем 12 треков общей продолжительностью более 77 минут.



Гитарист и вокалист Джеймс Гэтфилд объяснил название альбома так: “72 сезона – это первые 18 лет жизни человека, формирующие его”.



Первую песню из этого альбома "Lux Æterna" ("Вечный свет") группа презентовала 28 ноября 2022 года . Это был первый новый релиз за 6 лет. На сингл также был снят клип. В тот же день Metallica объявила о туре по США, Мексике, Канаде и Европе в поддержку нового альбома.



В марте этого года Metallica купила завод по производству виниловых пластинок.

