



Жертвы изнасилований, ампутаций, тяжелобольные: время заложников на исходе

Предварительный медицинский отчет о состоянии похищенных и ХАМАСом людей показывает масштабы ужаса: жертвы изнасилований, люди с ампутированными конечностями, больные Паркинсоном и рассеянным склерозом, малыши и старики - все они находятся в экстремальных условиях, и их время - на исходе.



В подготовленном профессором Хагаем Левиным докладе о положении похищенных и пропавших без вести в плену у ХАМАСа говорится, что они находятся в опасных для жизни условиях, испытывают неописуемые страдания и срочно нуждаются в лечении жизненно важными препаратами и лечении травм.



По предварительной информации, многие раненые (после ампутации конечностей; тяжелые травмы после изнасилования) имеют такие заболевания, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезни сердца, рак; а также пациенты с особыми потребностями, такими как аутизм, слабоумие и дети ясельного возраста.



В субботу контактному лицу Международного комитета Красного Креста (МККК) был отправлен подробный файл с информацией о более чем 150 похищенных и пропавших без вести, после чего было отправлено еще одно обновление.



Примеры критических случаев: годовалый ребенок, который питается только молочной смесью и нуждается в питании и продуктах первой необходимости для ребенка. Д



Дети в возрасте 5, 13 и 16 лет, страдающие аутизмом, который требует специальной помощи. 23-летняя женщина с огнестрельными ранениями, не нуждающаяся в медицинской помощи.



Женщина 27 лет с болезнью Крона, нуждающаяся в биологической терапии и лечебном питании с риском обострения заболевания.



Мужчина с тяжелым аутоиммунным заболеванием, требующим биологического лечения в стационаре, с риском ухудшения течения заболевания и смерти.



Мужчина 60 лет с рассеянным склерозом, испытывающий трудности при ходьбе.



85-летняя женщина с сердечной недостаточностью, заболеваниями почек, астмой, сердечной аритмией с риском образования тромбов, задержки жидкости в организме и смерти.



Пожилая женщина с болезнью Паркинсона, деменцией, недостаточным весом с риском ухудшения заболевания и смерти.





