



Законопроект о лишении гражданства террористов принят в предварительном чтении

Кнессет одобрил в предварительном чтении законопроект, предлагающий лишать гражданства или вида на жительство террористов.



Об этом сообщает "Маарив".



Ожидается, что инициатива будет одобрена правительством в ускоренном порядке, в течение ближайших недель. Новый закон предусматривает лишения гражданства или права на жительство любого араба, который получил финансовую компенсацию от Палестинской автономии за совершение терактов. Такое лицо, согласно инициативе, будет считаться добровольно отказавшимся от израильского гражданства или статуса постоянного жителя.



Согласно законопроекту, лицо, которое лишат гражданства, будет выслано на территорию, контролируемую ПА, по истечении срока тюремного заключения.