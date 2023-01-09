



Стало известно, когда примут Закон о лишении террористов гражданства

В Израиле примут закон о лишении гражданства или постоянного места жительства арабов, осужденных за террористическую деятельность.



Ожидается, что инициатива будет одобрена правительством в ускоренном порядке, в течение ближайших недель.



Новый закон предусматривает лишения гражданства или права на жительство любого араба, который получил финансовую компенсацию от Палестинской автономии за совершение терактов. Такое лицо, согласно инициативе, будет считаться добровольно отказавшимся от израильского гражданства или статуса постоянного жителя.



Затем дело будет передано в министерство внутренних дел, а лишаемое документа лицо будет переведено на территорию, контролируемую ПА, по истечении срока тюремного заключения.

