



Зака: Они просто издевались над каждым, сжигали детей, младенцев





Члены Зака уже привыкли к тяжелым испытаниям. Они бывали в местах терактов, помогали при землетрясениях и природных бедствиях- но ничто не подготовило их к зрелищу резни и ужасов в поселениях на территории Израиля.



"Я не могу поверить, что это реально. Мне потребуется много времени, чтобы поверить, что это не сон", - говорит 39-летний Шими Гроссман из Иерусалима, женатый, отец детей, менеджер проектов в сфере предпринимательства, который работает волонтером в Зака уже около 20 лет. Он много чего видел в своей жизни: глобальные землетрясения, масштабные теракты в Иерусалиме, но к такому дню не готовился. "Я никогда не представлял, что увижу Холокост, да еще так близко от своего дома. Я не могу долго скорбеть, потому что мы до сих пор не закончили сбор тел. Это работа под обстрелом, и всегда есть страх перед террористами. Невозможно понять, что это происходит в нашем доме", - говорит он с болью, которая проникает в его душу.



"Мне звонят люди и просят найти их близких. Но тела находятся в тяжелом состоянии. Они были жестоко изуродованы - таких ужасов я еще не видел. У меня в голове сейчас целая семья, которую сожгли вместе с собакой, они просто убили их всех. Вчера (9.10) мы собрали 108 тел в кибуце Беэри. Последним я собрал тело фельдшера Амит Ман, которая в течение 6 часов находилась в осаде в клинике в Беэри, спасла жизни и была убита. Только вчера в последние часы после того, как армия очистила это место от гранат, мы отвезли ее в институт для опознания. Я не знал ее лично, но мне кажется, что я знаю всех кого я сопроводил до могилы в земле Израиля. У каждого есть своя история, свой подвиг".



Гроссман говорит с трудом, указывая на невообразимую жестокость террористов. "Они не сделали ни одного выстрела и продолжали. Они просто издевались над каждым, сжигали детей, младенцев - любое словесное описание неполноценно. Даже нацисты брали некоторых детей на работу. А они не брали. Они их просто убивали. Будь то граната или РПГ, ножами или поджогом - обугленные тела, вот что вы там видите. Я не могу поверить, что это происходит здесь, в Государстве Израиль, в 2023 году. Поселения придется разрушать и отстраивать заново. Нет ни одной семьи, в которой не было бы погибшего или похищенного человека. Мы до сих пор не понимаем масштабов этого ужаса. Обычно мы не публикуем фотографии трупов, но я говорю: выкладывайте их, посмотрите, как выглядит Холокост".



Реувен Реувен, 40 лет, из Бейтар-Илит, четверо детей, работает в Зака около 20 лет в качестве менеджера по транспортным средствам и логистике. "Никто не думал, что мы увидим такое количество трупов, - говорит он. Я видел ужасы, нападения, но ничего подобного тому, что мы видим здесь. Никто не представлял, что наступит день, когда мы будем вывозить по 4-5 грузовиков трупов каждый день. Все они - наши братья. У нас забрали целые семьи, включая детей и младенцев, оставшихся без родителей, некоторых родителей, чьи дети были похищены или убиты. Целые семьи в ужасе ждут, когда им сообщат, что их ребенок похищен или убит. Груды тел, которые неизвестно кому принадлежат, мы работаем как машина". На вопрос как они справляются с этим, он отвечает: "Отключаем эмоции, работаем с разумом и, прежде всего, стараемся подавлять чувства. Дети - это самое шокирующее, что может случиться. В Беэри было очень много детей".



Йосси Ландау, 55 лет, женат, отец десятерых детей из Ашдода, владелец международной судоходной компании, работает волонтером в Зака уже 33 года. "Я думал, что видел все, но теперь я понимаю, что есть нечто худшее, чем нацисты. То, что они сделали с нашими братьями, с нашей семьей, не поддается описанию". Мы приехали в Сдерот в субботу. Мы работали там и видели ужасы. Я не успел начать переваривать, как мы продолжили путь в Реим, а теперь и в Кфар-Азу. Трудно понять, что мы живем рядом с животными, которые способны на такие бесчеловечные поступки. Они просто сажали родителей на глазах у детей и издевались над ними. Они ели и смотрели телевизор, пока издевались над людьми, а потом убивали и сжигали их, это просто ужасно".



"Есть образы, которые навсегда останутся в моей памяти: младенцы, трехлетние дети, которые все прибыли в одном мешке, потому что они - одна семья и просили не разлучать их".