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Выживший очевидец: они приехали нас убивать
16.10.2023 14:55 Катя Шульц

Выживший очевидец: они приехали нас убивать

Украинка София Заяц была одной из немногих, кому удалось спастись с фестиваля Supernova.

Девушка рассказывает о том, как все началось и как они с другом на автомобиле прорвались, едучи навстречу колонне террористов вооруженных до зубов.


София и ее друг примчались на какую-то военную базу, стучали в ворота, но им никто не открыл. Через 30 секунд они уже мчались прочь, и всю дорогу ехали на скорости 200 км/час и уже не останавливались. Вечером, посмотрев видео той базы, молодые люди увидели, что там убили всех солдат.
 

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