



Выживший очевидец: они приехали нас убивать

Украинка София Заяц была одной из немногих, кому удалось спастись с фестиваля Supernova.



Девушка рассказывает о том, как все началось и как они с другом на автомобиле прорвались, едучи навстречу колонне террористов вооруженных до зубов.

Українка Софія Заяць, що була на музичному фестивалі Supernova Sukkot Gathering, який атакували бойовики ХАМАС, розповіла подробиці для NV. Каже, що це було схоже на звірства росіян у Бучі. pic.twitter.com/ugImZ0H24y — Олег Володарський (@volodarskijo) October 15, 2023

София и ее друг примчались на какую-то военную базу, стучали в ворота, но им никто не открыл. Через 30 секунд они уже мчались прочь, и всю дорогу ехали на скорости 200 км/час и уже не останавливались. Вечером, посмотрев видео той базы, молодые люди увидели, что там убили всех солдат.