



Выжившие на фестивале в Негеве об ужасах пережитого: это ад

Выжившие после резни на фестивале в Негеве, где по меньшей мере 260 человек, неизвестное количество посетителей были взяты в плен террористами, поделились ужасами пережитого.



По данным газеты The Washington Post, люди пришли на фестиваль, чтобы отдохнуть и потанцевать, когда под утро сработала сирена ракетной тревоги и проникли террористы, которые начали расстреливать людей в упор, Майя Альпер была с волонтерами, которые собирали мусор и обслуживали отдыхающих. Когда началось нападение, она села в машину и помчалась к дороге, однако на перекрестке увидела толпу людей, которые кричали поворачивать назад. Люди лежали в лужах крови, вокруг царили паника и хаос.



"Мы прятались и бежали, прятались и бежали в открытом поле — это худшее место, где только можно оказаться в такой ситуации", — сказал один из участников фестиваля Арик Нани из Тель-Авива.



По словам участников вечеринки, пока сыпались ракеты, террористы расстреливали людей в упор. Альпер во время бойни помогала, кому могла. По ее словам, нигде не было безопасно. Когда один из террористов крикнул "Аллаху Акбар", она вместе со спутниками выбежала из машины и помчалась в открытое поле, чтобы спрятаться среди кустов. На ее глазах девушка, потерявшая подругу, упала в обморок, когда над той склонился с ухмылкой один из террористов.



"Они не считали нас за людей. Они смотрели на нас с чистой и неприкрытой ненавистью. Это не просто война. Это ад", - добавила женщина.