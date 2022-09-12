



Власти ПА: "Израиль вызвал эскалацию"

Палестинские официальные лица отвергли заявления о том, что власти ПА потеряли контроль над северными районами Иудеи и Самарии, особенно в Дженине или Шхеме. В ПА предупредили о росте насилия и кровопролитии из -за продолжающихся контртеррористических операций Израиля, сообщает Jerusalem Post.



В ответ на сообщения о том, что Израиль оказывает давление на ПА с целью обуздать вооруженные группы, официальные лица в ПА заявили, что палестинские силы безопасности не будут действовать в качестве "агента безопасности" Израиля.



"Нет политического процесса, и Израиль больше не выполняет свои обязательства в соответствии с подписанными соглашениями. Нет причин, по которым только одна сторона должна соблюдать соглашения", - заявил член Исполнительного комитета ООП Ахмед Мадждалани.



По его словам, отношения между Израилем и палестинцами "вернулись к своему естественному аспекту - между оккупантом и оккупированным народом, борющимся против оккупации".



Высокопоставленный палестинский чиновник заявил, что меры безопасности Израиля направлены на то, чтобы подорвать ПА и создать впечатление, что она больше не контролирует ситуацию.



"Палестинские силы безопасности не могут принимать никаких мер, пока израильская армия ежедневно совершает набеги на города, деревни и лагеря беженцев, арестовывая и убивая палестинцев. Израиль играет с огнем, и это может привести к новой интифаде", - заявил чиновник.



Министерство иностранных дел ПА также осудило Израиль за возложение ответственности за эскалацию на палестинцев.



"Оккупация регулярно подвергает палестинских граждан наихудшим формам преследования и угнетения без привлечения к ответственности. Это часть израильской стратегии по эскалации конфликта. Правительство Израиля несет полную и прямую ответственность за эскалацию", - говорится в заявлении.