



В UNRWA "шокированы" прекращением финансирования от ряда стран

Ближневосточное агентство ООН для оказания помощи палестинским беженцам "шокировано" тем фактом, что западные страны начали массово прекращать финансирование из-за обвинений в адрес некоторых сотрудников UNRWA в участии в резне, устроенной террористами в Израиле 7 октября.



Соответствующее заявление 27 января сделал глава агентства Филипп Лаззарини.



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"Шокирует прекращение финансирования организации, это ставит под угрозу гуманитарную работу в регионе, и особенно в Газе. Я призываю страны, которые заморозили финансирование, пересмотреть свои решения", - призвал он.



По последним данным, финансирование агентства прекратили США, Англия, Канада, Австралия, Италия, Финляндия, Германия, и список продолжает расширяться. От UNRWA требуют прозрачного расследования.



До этого Лаззарини сказал, что с сотрудниками, которых заподозрили в пособничестве ХАМАСу и непосредственном участии в резне, разорваны контракты.